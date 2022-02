LdC : Chelsea bat le LOSC et prend une sérieuse option

Sorti premier d’une poule composée de Wolfsbourg, le Séville FC et Salzbourg, Lille retrouvait l’Europe ce mardi soir, avec un déplacement périlleux à Chelsea, en 8e de finale aller de Ligue des Champions, à Stamford Bridge. Thomas Tuchel décidait de miser sur Kai Havertz en pointe en lieu et place de Romelu Lukaku, tandis que Jocelyn Gourvennec renforçait son entrejeu avec Amadou Onana. Les Blues entraient bien dans la partie. Cesar Azpilicueta centrait depuis la droite, Havertz coupait la trajectoire au premier poteau mais ratait le cadre (4e). Il mettait ensuite Léo Jardim à contribution sur une frappe enroulée bien repoussée (7e). L’Allemand se réglait quelques instants plus tard. Sa tête piquée, sur un corner déposé par Hakim Ziyech, ne laissait aucune chance au portier brésilien (1-0, 8e). Les Dogues réagissaient enfin après leur entame compliquée. D’abord, sans réussite, sur un corner mal repoussé par la défense londonienne (10e) puis sur une tentative du gauche non cadrée de Jonathan David aux vingt mètres (12e). Édouard Mendy sortait ensuite très bien sur une belle ouverture de Renato Sanches pour Jonathan Bamba (20e). Le LOSC, valeureux et assez bien en place, sortait plutôt bien de la pression anglaise mais peinait à se montrer dangereux dans les trente derniers mètres, s’en remettant à des tentatives lointaines de Benjamin André (35e), captée par Mendy, et Sanches (40e), non cadrée. Avantage au tenant du titre à la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, la rencontre s’emballait et le cuir filait d’un but à l’autre. Zeki Celik suppléait Jardim sur un tir de Marcos Alonso côté gauche qui semblait prendre le chemin des filets (54e). Havertz, lancé côté gauche, frappait sans angle au-dessus (59e). Les locaux perdaient Mateo Kovacic et Ziyech sur blessures, remplacés par Ruben Loftus-Cheek et Saul Ñiguez. Ils allaient pourtant creuser l’écart face à des Nordistes moins inspirés. Parfaitement décalé côté gauche par N’Golo Kanté, Christian Pulisic ne laissait pas passer l’occasion de battre Jardim de près (2-0, 63e). Burak Yilmaz entrait en jeu pour tenter de remettre les champions de France sur les bons rails. Avec un effet sensible. Bamba voyait sa frappe détournée par Andreas Christensen. Sur le corner consécutif, Sven Botman, de la tête, ne parvenait pas à tromper Mendy (70e). Et puis, plus grand-chose jusqu’aux entrées d’Edon Zhegrova et Hatem Ben Arfa (80e). La reprise de ce dernier, suite à un corner mal repoussé, était déviée par un défenseur (85e). HBA se sacrifiait ensuite en prenant un jaune pour éviter un contre de Timo Werner qui s’annonçait dangereux (86e). Les partenaires de José Fonte négociaient mal leurs coups de pieds arrêtés en fin de rencontre et buttaient sur Antonio Rüdiger et les siens, malgré une énorme erreur de relance de Mendy qui aurait pu coûter cher (90e +4). Score final (2-0). Chelsea prend une sérieuse option pour la qualification. Il faudra un LOSC beaucoup plus inspiré, surtout offensivement, au retour pour espérer renverser la vapeur.

