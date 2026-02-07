Liga
Le Barça se retire de la Super League
Le FC Barcelone a annoncé avoir officiellement notifié «ce jour à l’European Super League Company, ainsi qu’aux clubs impliqués, sa décision de se retirer du projet de Super Ligue européenne». Par cette démarche formelle, le club catalan met fin à toute participation à cette compétition alternative, longtemps source de débats et de polémiques au sein du football européen.
En se désengageant définitivement, le club blaugrana confirme sa volonté de rester pleinement engagé dans les compétitions organisées par l’UEFA. Pour rappel, le FC Barcelone, et le Real Madrid, étaient impliqués dès le départ dans ce processus. La Casa Blanca est désormais la dernière représentante de ce projet.
