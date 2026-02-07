Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Le Barça se retire de la Super League

Par Samuel Zemour
1 min.
Le logo du FC Barcelone. @Maxppp

Le FC Barcelone a annoncé avoir officiellement notifié «ce jour à l’European Super League Company, ainsi qu’aux clubs impliqués, sa décision de se retirer du projet de Super Ligue européenne». Par cette démarche formelle, le club catalan met fin à toute participation à cette compétition alternative, longtemps source de débats et de polémiques au sein du football européen.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
COMUNICADO DEL FC BARCELONA
Voir sur X

En se désengageant définitivement, le club blaugrana confirme sa volonté de rester pleinement engagé dans les compétitions organisées par l’UEFA. Pour rappel, le FC Barcelone, et le Real Madrid, étaient impliqués dès le départ dans ce processus. La Casa Blanca est désormais la dernière représentante de ce projet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier