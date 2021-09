Saul Ñiguez explique les raisons de son départ de l’Atlético de Madrid

Au terme d’un “jour le plus long” complètement fou, Saul Ñiguez (26 ans) a finalement rejoint Chelsea en provenance de l’Atlético de Madrid. L’Espagnol arrive sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais les Blues devraient débourser 5 M€ pour son prêt, l’option d’achat serait elle fixée à 40 M€. Invité sur la chaîne Twitch d’Ibai Llanos, Saul s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à quitter les Colchoneros.

« Je ne sais pas si j'aurais pu supporter une saison comme l'année dernière ou il y a deux ans mais j'avais besoin de me retrouver et la possibilité de Chelsea, champion d'Europe, s'est présentée. C'est la chose la plus compliquée, la décision de partir, parce que je pars seul sans ma femme et ma famille et je connais à peine l'anglais », rapporte AS. Il est également revenu sur sa discussion avec Diego Simeone, affirmant qu’ils ont « clarifié les choses en parlant. » Avec son départ pour l’Angleterre, Saul veut rejouer à son poste : « c'est la raison la plus importante de ma décision. Malgré le fait que je parte, ma relation avec l'entraîneur et le club est magnifique. »