Chelsea accueille Saul Ñiguez

Et un milieu de plus pour Chelsea ! Les Blues viennent de boucler l'arrivée de Saul Ñiguez (26 ans). L'international espagnol (19 sélections, 3 réalisations) est prêté par l'Atlético de Madrid.

Il a passé sa visite médicale à Londres ces dernières heures avant de finaliser sa venue. Une opération qui coûtera 5 M€ aux Londoniens, qui disposeront également d'une option d'achat.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸