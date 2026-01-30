Le Bayern Munich annonce le départ de Leon Goretzka en fin de saison

L’avenir de Leon Goretzka au Bayern Munich est désormais scellé. Après une saison en demi-teinte pour le milieu de terrain, tout de même auteur de 27 matchs et un but cette saison en Bavière, le joueur de 30 ans va prendre la porte de sortie cet été, libre de tout contrat. L’information a été révélée par le directeur sportif du club allemand, Christoph Freund : « l’aventure de Leon au Bayern Munich prendra fin cet été. Après huit années couronnées de succès, il suivra un autre chemin. Nous allons travailler ensemble dans les mois à venir pour accomplir de grandes choses », a-t-il été souligné.

Un départ qui vient d’être officialisé par le Bayern Munich sur ses réseaux sociaux. «Leon Goretzka quittera le FC Bayern cet été après huit années couronnées de succès. D’ici là, nous ferons tout notre possible pour remporter d’autres titres ensemble ! » Pour rappel, l’Atlético de Madrid et Tottenham avaient été cités comme de possibles courtisans.