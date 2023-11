Le Havre : André Ayew justifie son choix

Cette annonce a laissé sans voix les passionnés du football français. À la surprise générale, Le Havre, fraîchement promu dans l’élite française et auteur d’un bon début de saison en Ligue 1 (7e avec 15 points au compteur après 12 rencontres), a frappé un grand coup le week-end dernier en enrôlant André Ayew. Comme évoqué par nos soins, l’international ghanéen (114 sélections, 24 buts) s’est engagé librement avec la formation normande au sortir de deux saisons effectuées à Al-Sadd (Qatar).

En marge de sa présentation devant le stade Océane lors de la rencontre entre Le Havre et l’AS Monaco (0-0), la nouvelle recrue des Ciel et Marine s’est exprimée sur les raisons qui l’ont poussé à relever ce nouveau défi. «Les résultats sont toujours importants dans le football. Mais au-delà des résultats, c’est un club que j’ai vu évoluer. J’ai vu les anciennes équipes du coach par le passé. Donc je savais que c’est un club avec un fond de jeu, qui veut jouer et se créer des occasions. Pouvoir recréer ça en Ligue 1 de sitôt, ça a été convaincant pour moi. J’ai vraiment été séduit par le projet, l’ambition et le style de jeu. C’était bénéfique pour moi de rechercher ceci», a exprimé le joueur de 33 ans lors d’un entretien accordé aux Hacmens.