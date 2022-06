Alerte au clash entre le Real Madrid et l'Atlético !

En Espagne, les rivalités entre clubs et supporters sont souvent très fortes. Les fans du Barça détestent le Real Madrid, et c'est réciproque. Mais en coulisses, il y a bien moins de tension et de haine, puisque les dirigeants des clubs travaillent souvent main dans la main, notamment vis-à-vis de la Super League ou des droits TV de la Liga, et entretiennent des relations cordiales.

Cas de figure similaire entre le Real Madrid et l'Atlético. Les deux clubs de la capitale, pourtant protagonistes de matchs souvent très chauds, mais s'entendent plutôt bien en coulisses. Ou du moins, s'entendaient. Selon la Cadena SER, ce fameux pacte de non-agression - les deux clubs sont d'accord pour ne recruter aucun joueur de l'autre formation sans accord préalable - est en passe de voler en éclats.

Réunion cette semaine

Un pacte qui avait tout de même légèrement été oublié lorsque le Real Madrid avait enrôlé Theo Hernández, mais les Merengues avaient payé un montant de 30 millions d'euros, supérieur à la clause libératoire du joueur à l'époque, pour satisfaire les Colchoneros. De même pour Marcos Llorente. Rien de bien grave donc. Ces dernières semaines, les relations entre les deux parties se seraient en revanche considérablement dégradées. Notamment parce que l'Atlético serait venu toquer à la porte de plusieurs jeunes joueurs des Merengues sans prévenir ces derniers.

Le Real Madrid n'aurait pas apprécié la polémique du pasillo, avec l'Atlético qui a refusé de faire ce couloir traditionnel pour rendre hommage au champion de Liga en titre, tout comme les Rojiblancos n'ont pas félicité publiquement les Merengues suite aux titres de Liga ou de Ligue des Champions. Une réunion entre les deux clubs est prévue cette semaine, et ce fameux pacte de non-agression pourrait disparaître. Affaire à suivre...