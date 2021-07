PSG : Kylian Mbappé de retour pour le Trophée des Champions ?

Alors qu'il a repris le chemin de l'entraînement le 22 juillet dernier, après notamment son Euro 2020 très critiqué avec l'équipe de France, Kylian Mbappé (22 ans) se prépare pour la nouvelle saison 2021-2022. L'attaquant du Paris Saint-Germain poursuit sa préparation physique avec le but d'être prêt le plus tôt possible. Son retour pourrait bien intervenir rapidement. Mauricio Pochettino a en effet confié, après le nul des siens contre le Séville FC ce mardi en amical (2-2), que son numéro 7 pourrait être disponible dimanche pour le Trophée des Champions contre Lille.

«Maintenant, nous devons mettre tout le monde au même niveau pour commencer la saison de la meilleure des façons, mais en tenant compte de ces circonstances. Nous devons attendre aux joueurs qu'ils soient en forme et ne prendre aucun risque sur leur condition physique. Pour l'avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux. Je pense que Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Kylian peuvent être prêts pour dimanche, mais nous devons les évaluer dans les prochains jours, car ils ne travaillent que depuis quelques jours sur le terrain d'entraînement. J'espère qu'ils pourront aider l'équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner», a ainsi lâché le coach argentin sur le site officiel du club. Mbappé ou encore la nouvelle recrue Wijnaldum seraient en tout cas deux atouts de poids pour le premier match officiel de la saison.