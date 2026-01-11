Monaco : Besiktas lâche une offre de 8 M€ pour Thilo Kehrer

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, Thilo Kehrer pourrait quitter la Ligue 1 cet hiver. Titulaire régulier sous le maillot monégasque cette saison avec 18 apparitions, toutes compétitions confondues, le défenseur central allemand de 29 ans figure dans les petits papiers de Besiktas, très intéressé par son profil pour renforcer son arrière-garde dès cet hiver.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club turc est déjà passé à l’offensive avec une proposition estimée à 8 millions d’euros, avec des bonus. Une somme susceptible de faire réfléchir les dirigeants monégasques, qui souhaitent vendre pour renforcer un secteur défensif déjà affaibli par la longue blessure de Mohammed Salisu.