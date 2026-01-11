Menu Rechercher
Commenter 6
Exclu FM Ligue 1

Monaco : Besiktas lâche une offre de 8 M€ pour Thilo Kehrer

Par Santi Aouna
1 min.
Thilo Kehrer, le défenseur de Monaco @Maxppp

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028, Thilo Kehrer pourrait quitter la Ligue 1 cet hiver. Titulaire régulier sous le maillot monégasque cette saison avec 18 apparitions, toutes compétitions confondues, le défenseur central allemand de 29 ans figure dans les petits papiers de Besiktas, très intéressé par son profil pour renforcer son arrière-garde dès cet hiver.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club turc est déjà passé à l’offensive avec une proposition estimée à 8 millions d’euros, avec des bonus. Une somme susceptible de faire réfléchir les dirigeants monégasques, qui souhaitent vendre pour renforcer un secteur défensif déjà affaibli par la longue blessure de Mohammed Salisu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Süper Lig
Besiktas
Monaco
Thilo Kehrer

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Süper Lig Süper Lig
Besiktas Logo Besiktas
Monaco Logo Monaco
Thilo Kehrer Thilo Kehrer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier