Équipe de France, Aston Villa : où en est Moussa Diaby ?

La surprise du chef. Ce jeudi, Didier Deschamps (55 ans) a dévoilé la liste des 23 Bleus retenus pour affronter en amical l’Allemagne (23 mars à Lyon) et le Chili (26 mars à Marseille). Alors que tout le monde s’attendait à voir Bradley Barcelona, auteur de bonnes choses au PSG, sélectionné pour la première fois avec les A, DD a décidé d’opter pour un autre choix. En effet, pour compenser l’absence de Kingsley Coman (blessé), il a fait appel à un revenant : Moussa Diaby. Le Français avait honoré sa dernière cape il y a près d’un an. C’était le 27 mars 2023 face à l’Irlande (victoire 1-0, éliminatoires à l’Euro).

Ce jour-là, il avait joué 26 minutes. Depuis, beaucoup de choses se sont passées pour lui. Tout d’abord, le natif de Paris a bouclé sa quatrième saison au Bayer Leverkusen, avec un bilan de 14 buts et 10 assists en 48 rencontres toutes compétitions confondues, dont 47 dans la peau d’un titulaire. Puis, l’ancien du PSG a changé de club durant l’intersaison. Courtisé par Al-Nassr, le footballeur né en 99 a décidé de rester en Europe. Il s’est envolé pour l’Angleterre où Aston Villa, qui a déboursé environ 55 millions d’euros.

Une adaptation qui prend du temps à Aston Villa

Très motivé à l’idée de découvrir son nouveau club et un nouveau championnat, il a fait ses grands débuts le 12 août face à Newcastle. Le Frenchy a parfaitement lancé son aventure puisqu’il a inscrit un but, malgré la lourde défaite des siens. Il a récidivé avec un nouveau but face à Burnley le 27 août. Ensuite, il a alterné entre titularisations et entrées en jeu. Actuellement, il a participé à 38 rencontres toutes compétitions confondues, dont 24 en tant que titulaire. Concernant ses statistiques, il a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives.

Mais Diaby, qui doit s’adapter à sa nouvelle équipe, ne s’est pas imposé dans le onze d’Unai Emery. D’ailleurs, sur les 8 derniers matches auxquels il a participé, il a été remplaçant à 7 reprises. Une situation commentée par Salim Baungally, spécialiste du football anglais contacté par nos soins. «Il faut rappeler une chose le concernant, il est un joueur important de l’effectif, mais ça ne signifie pas qu’il est un cadre absolu. C’est un joueur qui fait partie de la "rotation plus". J’entends par là qu’il n’est pas amené à jouer deux minutes mais qu’il ne joue pas forcément 90 minutes. Je parle pour le championnat.»

Le Français n’est plus titulaire

Il poursuit : «en Conference League, il a un peu plus de minutes. Mais en Premier League, sur les 28 apparitions qu’il a faites, il n’y a eu que quatre matches où il a joué les rencontres en intégralité. Sinon, il sortait. Sur les 6 ou 7 dernières journées, le maximum de minutes qu’il a joué c’est 30 minutes. Il n’était pas titulaire.» Comment expliquer cela ? «Il faut se dire qu’il a de la concurrence sur son côté, notamment celle de Leon Bailey. Lui aussi avait évolué auparavant au Bayer Leverkusen, où il concurrençait Diaby à l’époque. Petit à petit, il a joué et a eu pleinement sa place à Leverkusen, quand Bailey est parti.»

Salim Baungally précise : «désormais, cette concurrence existe à nouveau à Villa. Bailey a eu une première partie de saison compliquée et Diaby en a profité. Et maintenant, il faut avouer que Bailey est très bon sur ce côté. Ce qui fait que Diaby est presque numéro 2 aujourd’hui». Cela ne semble pas vraiment perturber Didier Deschamps, qui a décidé de le convoquer. «Ça peut lui donner beaucoup d’espoir et d’espérance pour tout faire pour être dans la liste de mai. Il y a des joueurs qui viennent régulièrement, d’autres en fonction des circonstances. Il n’a pas perdu ses qualités, il est capable d’être décisif. C’est l’opportunité pour lui de profiter au mieux de ce rassemblement», a admis DD.

Une carte à jouer avec les Bleus

Malgré tout, ce choix peut étonner vis-à-vis de sa situation en club (1 but en 2024). Salim Baungally est plutôt du même avis. «Sur la période actuelle, c’est presque surprenant dans le sens où c’est un joueur qui joue un peu moins. Il est tout le temps dans le groupe par contre, il n’est pas blessé ou très peu. Il joue des minutes mais il ne démarre pas les rencontres et ne les joue pas en intégralité. C’est un joueur important car en cas de blessure d’un coéquipier, il jouera plus longtemps mais ce n’est pas un titulaire en puissance aujourd’hui à Villa.» Son vécu en Bleus (10 sélections, 3 titularisations, 0 but) a fait pencher la balance aux yeux de Deschamps. Ce dernier l’a d’ailleurs reconnu.

«Moussa Diaby a une dizaine de sélections, a fait voir de belles choses, ça me semblait logique de le rappeler. Je ne sais pas ce qu’il se passera d’ici le mois de mai vu tous les matchs que les joueurs auront à jouer d’ici là, ça pourra être différent.» Son profil a certainement aussi plu. «C’est un profil différent de celui de Kingsley Coman. Il est rapide mais beaucoup moins que Coman. Il a un pied gauche, ce qui fait qu’il propose deux manières de faire. Il peut déborder, il peut rentrer. Coman, c’est un poil plus compliqué pour rentrer car il a un pied gauche moins intéressant», nous avoue le spécialiste du foot anglais. Sélectionné avec les Bleus, Moussa Diaby a une carte à jouer, près d’un an après son dernier match avec le maillot frappé du coq.