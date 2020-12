Vente OM : les nouvelles révélations de Mourad Boudjellal

Pour la tournée promotionnelle de la sortie de son nouveau livre, Mourad Boudjellal écume les rédactions. Il en profite donc pour revenir sur sa tentative, pour le moment avortée, d'acheter l'Olympique de Marseille. Ce lundi, dans La Provence, il explique à nouveau sa volonté de récupérer le club phocéen et admet pour la première fois une chose importante : Frank McCourt ne souhaiterait pas vendre.

« Sincèrement, je pensais que McCourt était vendeur. Sur toutes les tentatives d'approche qu'on a faites, sur ce qui vient également de l'entourage de Mohamed Ajroudi, il en ressort qu'il ne l'était pas. Mais pour moi, au plus le temps passe, au plus je me demande comment il fait. Soit c'est un magicien, soit il a puits sans fond », commence-t-il par expliquer.

Boudjellal n'est pas près d'arrêter

Au tout début, lorsqu'il a fait une entrée on ne peut plus fracassante dans le dossier lors d'une conférence de presse, l'ancien patron du RCT avait annoncé une deadline. Si rien ne bougeait en décembre, il abandonnerait le projet de rachat. Pour autant, il est encore bel et bien là et visiblement, ce n'est pas près de se terminer.

« Pour moi, ça ne sera terminé que quand je serai mort, donc j'espère le plus tard possible ! Quand j'ai une idée en tête, je m'accroche. Après je ne suis pas comme Pénélope, la femme d'Ulysse, qui tissait tranquillement son truc en attendant. Si je dois faire autre chose, ce sera de l'occupation. Je suis comme un sportif de haut niveau qui veut s'entretenir. Mais ce ne sera pas à la hauteur de l'investissement que je veux mettre à l'OM », a conclu Boudjellal. Frank McCourt est prévenu !