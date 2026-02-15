Menu Rechercher
Commenter 6
SPL

Cristiano Ronaldo a une nouvelle idée en tête

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr @Maxppp

Cristiano Ronaldo envisage d’étendre son empire hôtelier et de restauration au Royaume-Uni après sa retraite, lui qui évolue toujours à Al-Nassr, en Saudi Pro League. Déjà partenaire de la chaîne portugaise Pestana depuis 2016, le quintuple Ballon d’Or a récemment demandé l’enregistrement de sa marque au Royaume-Uni. Selon The Sun, « Cristiano prend des décisions très intelligentes. D’autres footballeurs ont prouvé que le marché était viable, et lui a les moyens et l’image pour réussir pleinement. »

La suite après cette publicité

Même s’il n’a pas précisé quand il mettra un terme à sa carrière sportive, cette expansion commerciale témoigne de sa volonté de préparer l’avenir. Toujours très populaire à Manchester, Ronaldo pourrait ainsi séduire un public britannique avec ses établissements, combinant la notoriété de sa marque et son sens des affaires pour asseoir son projet après le terrain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier