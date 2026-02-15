Cristiano Ronaldo a une nouvelle idée en tête

Cristiano Ronaldo envisage d’étendre son empire hôtelier et de restauration au Royaume-Uni après sa retraite, lui qui évolue toujours à Al-Nassr, en Saudi Pro League. Déjà partenaire de la chaîne portugaise Pestana depuis 2016, le quintuple Ballon d’Or a récemment demandé l’enregistrement de sa marque au Royaume-Uni. Selon The Sun, « Cristiano prend des décisions très intelligentes. D’autres footballeurs ont prouvé que le marché était viable, et lui a les moyens et l’image pour réussir pleinement. »

Même s’il n’a pas précisé quand il mettra un terme à sa carrière sportive, cette expansion commerciale témoigne de sa volonté de préparer l’avenir. Toujours très populaire à Manchester, Ronaldo pourrait ainsi séduire un public britannique avec ses établissements, combinant la notoriété de sa marque et son sens des affaires pour asseoir son projet après le terrain.