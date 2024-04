Le gardien de D3 espagnole victime de racisme sort du silence

C’est une affaire qui a secoué l’Espagne, en particulier le club de Rayo Majadahonda. Le gardien Cheikh Sarr (23 ans) a été la cible d’insultes racistes. Dans El Partidazo de la Cadena COPE, le Sénégalais est sorti du silence.

La suite après cette publicité

«À la 50e ou 60e minute, ils commencent à dire des choses bizarres et à pousser des cris de singe. Il y en a plusieurs. J’écoute, je ne me retourne pas, je ne fais pas attention jusqu’à ce qu’ils marquent le deuxième but. J’étais à jeun et je dois toujours rompre mon jeûne à ce moment-là. Quand je suis allé chercher de l’eau, ils m’ont crié dessus, m’ont insulté et m’ont dit n’importe quoi. Ils m’ont dit 'putain de nègre, cours, putain de nègre’ et je n’ai pas pu le supporter», a-t-il raconté. Reste à savoir quelles seront les sanctions infligées aux responsables de ces actes.