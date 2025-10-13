Eliminatoires CM - Europe
Le but de l’Islande qui a climatisé la France
Après sa victoire contre l’Azerbaïdjan ce vendredi (3-0), la France se déplaçait ce lundi en Islande pour assurer un peu plus la première place de son groupe. Les Bleus avaient d’ailleurs remporté le match aller 2-1 en France en septembre dernier.
TF1 @TF1 – 21:28
🇮🇸 Islande 1 - 0 France 🇫🇷 #ISLFRAVoir sur X
BUUUT !
Ouverture du score pour l'Islande grâce à Palsson.
Le match des Bleus à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Pour le moment, cela se passe moins bien pour les Tricolores. En fin de première période, c’est le défenseur Victor Palsson qui a profité d’un cafouillage pour délivrer les Islandais à la stupeur générale.
