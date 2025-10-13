Le but de l’Islande qui a climatisé la France

Après sa victoire contre l’Azerbaïdjan ce vendredi (3-0), la France se déplaçait ce lundi en Islande pour assurer un peu plus la première place de son groupe. Les Bleus avaient d’ailleurs remporté le match aller 2-1 en France en septembre dernier.

Pour le moment, cela se passe moins bien pour les Tricolores. En fin de première période, c’est le défenseur Victor Palsson qui a profité d’un cafouillage pour délivrer les Islandais à la stupeur générale.