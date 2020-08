Liverpool : le Français Billy Koumetio passe pro

Sacré champion d'Angleterre, Liverpool savoure son titre, mais pas trop. Les Reds préparent d'ores et déjà l'avenir. Ce mercredi, les pensionnaires d'Anfield ont annoncé la signature du premier contrat professionnel d'un jeune talent de 17 ans made in France.

Comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité fin juin, «Billy Koumetio a signé son premier contrat professionnel avec le Liverpool FC. Le jeune international français a rejoint les Reds en 2018 alors qu'il était à l'US Orleans. Auparavant, il était dans son club de coeur, l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central a joué un rôle impressionnant au cœur des U18 la saison dernière». Une excellente nouvelle pour Koumetio.

Billy Koumetio has signed his first professional contract with the Reds 🙌🔴