L’OL annonce la prolongation de Rémy Descamps

Hors PSG, il est difficile de trouver une meilleure doublure en Ligue 1 que Rémy Descamps. Titulaire en début de saison avec l’OL, le portier de 29 ans a toujours répondu présent cette saison avec les Gones. Et même s’il n’a rien pu faire lors de l’élimination des siens en quarts de finale de Coupe de France après une séance de tirs au but cruelle contre Lens, l’ancien de Nantes reste un membre estimé du groupe lyonnais. Pour toutes ces raisons, le club lyonnais a décidé de prolonger le natif de Marcq-en-Baroeul ce lundi.

Une prolongation de deux ans qui lie le gardien jusqu’en 2029 avec l’OL : «l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son gardien Rémy Descamps pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029. Agé de 29 ans, Rémy Descamps totalise 97 matches professionnels, dont 15 avec l’OL depuis son arrivée en 2024. Aux côtés de Dominik Greif, l’ancien gardien du FC Nantes réalise une saison solide, marquée notamment par 7 clean sheets. L’Olympique Lyonnais se félicite de pouvoir compter sur Rémy Descamps pour les deux prochaines saisons, et de continuer à bénéficier de son expérience et son engagement au sein du groupe.»