Une CAN 2023 très prolifique

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 a débuté ce samedi 13 janvier en Côte d’Ivoire. Et mercredi, les deux derniers matches de la première journée de cette édition avaient lieu avec le Maroc qui a assuré face à la Tanzanie (3-0) et la République Démocratique du Congo qui a été accroché par la Zambie (1-1). L’occasion de faire un premier bilan de cette compétition continentale qui offre un spectacle plutôt très intéressant comparé aux éditions précédentes.

En effet, lors de l’édition de 2021, qui avait vu le Sénégal l’emporter, après tous les matches de la première journée, seulement 11 buts avaient été marqués. Cette année, les nations africaines proposent des bases bien plus spectaculaires puisque 27 buts ont été inscrits lors des premiers matches (la rencontre entre l’Egypte et le Mozambique étant la plus prolifique (2-2)). Un bilan très intéressant qui confirme la tendance des derniers jours, les nations semblent offrir des matches bien plus ouverts.