Villarreal - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Villarreal ce samedi à 21h, dans le cadre de la 21ème journée de Liga. Les Groguets s’organisent en 4-4-2 avec Junior aux cages. La défense est composée de Navarro, Foyth, Renato Veiga et Pedraza. Au milieu de terrain on retrouve Buchanan, Parejo, Gueye et Moleiro. Le duo Gerard/Mikautadze va animer l’attaque de Villarreal.

La suite après cette publicité

Les Madrilènes s’articulent en 4-3-3 avec Courtois dans les buts. Le capitaine Valverde sera épaulé en attaque par Asencio, Huijsen et Carreras. Le milieu de terrain est composé de Camavinga, Güler et Bellingham. Mastantuono, Mbappé et Vinicius Jr vont animer l’attaque du Real Madrid.

Les compositions officielles

Villarreal : Junior - Navarro, Foyth, Veiga, Pedraza - Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro - Gerard, Mikautadze

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga Arda Güler, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr