Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Villarreal - Real Madrid : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Vinicius Jr et Mbappé @Maxppp
Villarreal 0-0 Real Madrid

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Villarreal ce samedi à 21h, dans le cadre de la 21ème journée de Liga. Les Groguets s’organisent en 4-4-2 avec Junior aux cages. La défense est composée de Navarro, Foyth, Renato Veiga et Pedraza. Au milieu de terrain on retrouve Buchanan, Parejo, Gueye et Moleiro. Le duo Gerard/Mikautadze va animer l’attaque de Villarreal.

La suite après cette publicité

Les Madrilènes s’articulent en 4-3-3 avec Courtois dans les buts. Le capitaine Valverde sera épaulé en attaque par Asencio, Huijsen et Carreras. Le milieu de terrain est composé de Camavinga, Güler et Bellingham. Mastantuono, Mbappé et Vinicius Jr vont animer l’attaque du Real Madrid.

Les compositions officielles

Villarreal : Junior - Navarro, Foyth, Veiga, Pedraza - Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro - Gerard, Mikautadze

La suite après cette publicité

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga Arda Güler, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Villarreal
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Villarreal Logo Villarreal
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier