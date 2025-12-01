Real Madrid : la colère de Mbappé contre le quatrième arbitre face à Girona

Le Real Madrid a vécu une soirée frustrante au Stade Montilivi dimanche, lors de son match nul contre Girona (1-1), en Liga. Un résultat qui a prolongé sa série de contre-performances en championnat et qui a permis au FC Barcelone de lui ravir la première place du classement. Malgré son but sur penalty, Kylian Mbappé n’a pas réussi à offrir la victoire aux siens. À la tension sportive s’est ajoutée une scène qui n’a pas échappé aux caméras de Movistar.

La suite après cette publicité

Agacé, Mbappé s’est approché de Clemente pour exprimer son désaccord, mais l’attitude de ce dernier n’a fait qu’accentuer sa colère. Pris par la tension du moment, le Français lui a lancé à plusieurs reprises. « Regarde-moi quand je te parle », a-t-il dit à l’arbitre de touche. Lorsque Clemente a tenté de le calmer en lui répondant « écoute-moi », Mbappé était déjà trop remonté pour entendre ses explications et a réitéré son reproche. « Pourquoi regardez-vous là ? Regarde-moi quand je te parle ! »