Everton prête André Gomes au LOSC

Après le départ libre de tout contrat du Portugais Xeka, le LOSC a trouvé son compatriote pour pallier son absence numérique au milieu de terrain, en la personne d'André Gomes. L'international de la Seleçao (29 sélections) est prêté par Everton au club du nord de la France pour la saison à venir. Il va ainsi découvrir la Ligue 1 après avoir joué la Premier League avec les Toffees, et la Liga sous les maillots du FC Barcelone et de Valence.

« Le LOSC officialise aujourd’hui le recrutement d’André Gomes (29 ans). Le milieu de terrain international portugais (29 sélections), passé notamment par Benfica, Valence, le FC Barcelone et Everton, est prêté au LOSC par le club anglais pour l’ensemble de la saison 2022-2023. Le LOSC est fier d’accueillir André Gomes, un joueur reconnu sur la scène internationale et dont la qualité, la personnalité et l’expérience acquise dans les plus grands championnats s’avèreront précieuses pour le collectif et le plan de jeu lillois pour cette saison 2022-2023. Bienvenue chez les Dogues, André ! », peut-on lire dans le communiqué des Dogues.