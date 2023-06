Chelsea : ça se bouscule au portillon pour Aubameyang !

Après Higuain, Torres, Morata ou encore Lukaku, la malédiction du numéro 9 de Chelsea a encore frappé cette saison avec Pierre-Emerick Aubameyang. Du haut de ses 21 apparitions sous le maillot des Blues cette saison, le buteur gabonais a inscrit seulement 3 petits buts. Une saison clairement décevante pour le transfuge de l’ASSE qui semble avoir du mal à s’acclimater chez le 12e de Premier League au point d’éveiller certaines velléités de départ. Cela tombe bien plusieurs clubs sont sur ses traces, à l’image du FC Barcelone qui pense qu’il s’agit d’une bonne opportunité de marcher de rapatrier le natif de Laval, qui avait porté les couleurs du Barça lors de la saison 2021-2022.

La suite après cette publicité

Pourtant, selon le média catalan Sport, les Blaugranas étudient simplement cette piste alors qu’Aubameyang considère que le Barça est l’endroit idéal pour relancer sa carrière. Si aucun accord ne parvient à être trouvé ou que le club culé abandonne la piste menant à l’attaquant de 33 ans, ce dernier peut compter sur les intérêts émanant de l’Inter Milan et d’Arabie saoudite. Comme de nombreux grands noms du Vieux continent, le pays du Golfe courtise Aubameyang. Les clubs d’Al Ahly et d’Al Shabab seraient plus que chauds pour attirer l’ancien du Borussia Dortmund et l’attrait pourrait être réciproque d’après la publication catalane. Affaire à suivre donc…

À lire

Le Real Madrid a choisi un surprenant remplaçant pour Hazard, l’Arabie saoudite va jouer un sale coup au Barça