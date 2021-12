JT Foot Mercato : le Real Madrid tremble pour le dossier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'Espagne prend peur dans le dossier Mbappé

En Espagne et plus particulièrement au Real Madrid, on voit d'un mauvais œil que le Français puissse de nouveau discuter avec le PSG pour une prolongation de contrat. Cette semaine, c'est le quotidien Sport qui indiquait que les Merengues n'étaient pas sereins puisque officiellement Mbappé n'a pris aucune décision concernant son avenir. La Casa Blanca craint que la direction parisienne ne parvienne finalement à prolonger le génie français. Ca serait un énorme coup dur pour le club madrilène qui a fait de l'international tricolore sa cible prioritaire l'été prochain.

Cavani sait où il veut jouer en 2022

Edinson Cavani aurait choisi son prochain club. L'Uruguayen est en manque de temps de jeu à Manchester United depuis le retour de Cristiano Ronaldo, l'ancien Parisien voudrait donc aller au FC Barcelone dès cet hiver ! Selon les informations de TyC Sports, Cavani a fait du Barça sa priorité, il a même déjà refusé une approche de Boca Junior. Avec la retraite forcée de Sergio Agüero et les mauvaises performances de Luuk de Jong, le club catalan multiplie les pistes ces derniers temps pour renforcer son attaque et une arrivée de Cavani tomberait à pique. Affaire à suivre…

Plusieurs clubs de Ligue foncent sur Belaïli

En France, ça pourrait bouger pour Youcef Belaïli ! L'international algérien a été libéré de son contrat avec le Qatar SC et pourrait rebondir en Ligue 1. Auteur d'une Coupe Arabe 2021 remarquée avec les Fennecs, avec notamment un but exceptionnel inscrit en quart de finale contre le Maroc, ses dernières prestations attisent les convoitises. Selon nos informations, Saint-Etienne et Montpellier sont sur le coup et espèrent le recruter prochainement. En tous cas, l'attaquant n'est pas du tout fermé à l'idée d'un retour en Ligue 1.