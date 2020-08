Monaco : les premiers mots d'Axel Disasi

C'est enfin officiel, après un long feuilleton, Axel Disasi (22 ans) s'est engagé avec l'AS Monaco, et ce, jusqu'en juin 2025. Le défenseur central, révélation de la saison passée au Stade de Reims, s'est dit enchanté de débarquer sur le Rocher.

« Je suis ravi de m'engager avec l'AS Monaco. Il s'agit pour moi d'une très belle opportunité de démontrer mes qualités au plus haut niveau et de poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers et je compte bien mettre toute mon énergie au service de l'équipe pour l'aider à atteindre ses objectifs en fin de saison », a-t-il lancé. Il n'y a plus qu'à !