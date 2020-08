Axel Disasi s'engage avec l'AS Monaco

La suite après cette publicité

Pour sa première saison pleine en Ligue 1, Axel Disasi (22 ans) a confirmé tout son potentiel. Aux côtés de l'expérimenté Yunis Abdelhamid (32 ans), le jeune défenseur central formé au Stade de Reims a réalisé un exercice plus que convaincant (27 titularisations en championnat, 1 but).

Deuxième au classement des sauvetages sur sa ligne de but en L1, le natif de Gonesse a tapé dans l’œil de très nombreuses formations. À l'étranger d'abord, où le Betis, Southampton ou encore Norwich et Arsenal sont venus aux nouvelles avec plus ou moins d'insistance.

13 M€ dans les caisses de Reims

Dans l'Hexagone ensuite, où le Stade Rennais, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille et même l'Olympique Lyonnais se sont penchés sur lui. C'est finalement le club de la Principauté qui, après de longues négociations, est sorti vainqueur de ce dossier, en lui offrant un contrat de 5 ans, jusqu'en juin 2025. «L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature d'Axel Disasi pour les cinq prochaines années. Le défenseur français est désormais lié avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2025», peut-on lire sur le communiqué officiel.

Le club champenois, de son côté, reçoit un chèque de l'ordre de 13 M€ (+ 2 M€ de bonus), comme il le souhaitait. David Guion et sa cellule de recrutement avaient anticipé ce départ en recrutant le Belge Wous Faet (22 ans) en janvier (l'axial, ex-international Espoirs belge aux 17 sélections, avait terminé la saison en prêt à Ostende).