OL - OM : Gennaro Gattuso justifie la déroute phocéenne

Décevant, l’OM s’est logiquement incliné (0-1) sur la pelouse de l’OL, dimanche soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a alors tenté d’expliquer le revers concédé par les siens. Pour le Transalpin, il s’agissait plus d’une question d’engagement que de système… «En première période, l’aspect physique a fait la différence, c’est vrai, et à chaque prise de balle de (Ernest) Nuamah, on a été en difficulté comme sur le but. L’impact physique a payé en première période, en deuxième mi-temps, en revanche, on est sorti un peu plus, mais on a pêché dans les trente derniers mètres, dans le dernier geste. Mais on a manqué d’engagement sur cette première période».

Et d’ajouter : «ce n’est pas une question de système. Ce (dimanche) soir, on a joué avec un latéral droit (Bamo Meïté) plus défensif aussi. Le problème depuis que je suis arrivé, c’est que ça se joue la plupart du temps sur des détails. Si on avait pris le point du match nul, je ne pense pas que ça aurait été anormal. En deuxième mi-temps, on a créé davantage de danger, on a été meilleurs». Une chose est sûre, à ce stade de la compétition, l’OM ne totalise que 29 points et pointe à une bien triste 8e place…