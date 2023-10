Rennes-Nantes : Martin Terrier de nouveau forfait

C’est un coup dur pour Rennes. Alors qu’il était annoncé de retour ce dimanche soir pour le derby face à Nantes, Martin Terrier est finalement forfait. Écarté des terrains pendant quasiment un an en raison d’une blessure aux ligaments croisés du genou, l’attaquant français vient d’annoncer son absence pour le match en raison d’une… grippe. Il ne sera donc pas disponible.

«Bonjour à tous. Je ne serais malheureusement pas présent pour le derby de ce soir qui était l’occasion de se retrouver au Roazhon Park après ma longue blessure. Je suis malade et par conséquent indisponible pour ce match. Je suis déçu et frustré de ce rendez vous manqué mais ce n’est que partie remise. Un grand merci pour tous vos mots que j’ai pu recevoir ou lire depuis l’annonce de mon retour. Je souhaite un bon match à mes coéquipiers et on se donne rendez vous dimanche prochain à la maison», a-t-il écrit.