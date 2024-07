L’OM veut se séparer de Chancel Mbemba !

C’est probablement un des joueurs les plus fiables de l’Olympique de Marseille actuellement, tout comme il fait aussi partie des joueurs les plus appréciés par la fanbase marseillaise. Mais depuis quelques semaines déjà, des rumeurs concernant un départ s’intensifient autour du défenseur central de 29 ans Chancel Mbemba, arrivé gratuitement lors du mercato estival 2022.

Et comme l’indique La Provence dans son édition de dimanche, l’ancien de Porto fait partie des joueurs dont la direction souhaite se séparer dans les semaines à venir. Elle a déjà communiqué ses intentions au joueur, qui a donc été mis au courant qu’on ne veut plus de lui à Marseille, alors qu’il lui reste encore un an de contrat.

Pas convié aux séances

L’OM espère notamment que des offres arrivent d’Arabie saoudite pour pouvoir placer le joueur, qui était pourtant, un temps, encore destiné à rester, surtout quand Sergio Conçeiçao était en pole position pour prendre les commandes de l’équipe. Mais ce n’est pas tout. Le joueur a aussi été mis à l’écart du groupe par Roberto de Zerbi, le nouveau coach phocéen.

Il n’est par exemple pas convié aux séances tactiques mises en place par l’entraîneur italien, comme Ulisses Garcia d’ailleurs. Une sorte de mise à l’écart partielle - il participe à d’autres types de séances avec le reste du groupe - dans lequel il a été placé, dans l’attente qu’un nouveau club se manifeste pour ses services. Avis aux intéressés…