La Juventus a approché Lionel Messi

Leo Messi (33 ans) est bien décidé à quitter le Barça. Pour favoriser son départ, il a même souhaité la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire afin de trouver un terrain d'entente avec sa direction. Bartomeu ne veut pas en entendre parler, pourtant il va bien falloir se faire une raison. Les grands clubs européens sont tous en train de regarder ce qu'il est possible de faire pour attirer la star argentine, comme Manchester City ou le PSG.

Ce ne sont pas les seuls car selon L'Equipe, la Juventus a aussi fait une approche timide. Elle s'est mis un incroyable rêve en tête ; celui d'associer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En dépit de leur rivalité, les deux monstres s'apprécient et se respectent. Mais concrétiser ce rêve a un coût et il faudrait que la Vieille Dame, qui s'entend bien avec la direction du Barça, fasse d'énormes sacrifices. Comme pour le transfert Pjanic-Arthur intervenu il y a quelques semaines, il faudrait échanger plusieurs joueurs en plus de verser une indemnité de transfert élevée pour débloquer Messi du Barça. Cela semble très compliqué, voire impossible.