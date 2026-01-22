Sebastian Szymanski débarque au Stade Rennais

Une nouvelle recrue au Stade Rennais ! Alors que les cas Kader Meïté et Jérémy Jacquet agitent le club brétilien dans le sens des départs, Sebastian Szymanski (26 ans) vient quant à lui de signer son arrivée en provenance de Fenerbahçe. Le Polonais renforce un secteur offensif pas toujours en réussite depuis le début de la saison.

Joueur de couloir initialement, l’ailier de formation est capable d’évoluer dans l’axe du milieu de terrain mais on l’a également vu à l’œuvre un cran plus bas dans l’entrejeu. Son transfert en Bretagne est estimé à 10,5 M€. Le nouveau numéro 17 a signé un contrat jusqu’en juin 2029 et espère bien accompagner son nouveau club dans sa bonne dynamique actuelle.