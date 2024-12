West Ham a tranché pour l’avenir de Carlos Soler

Après trois mois poussifs à West Ham, Carlos Soler (27 ans) commence à enchaîner les titularisations et les bonnes performances. Aligné en pointe haute du milieu devant le duo Alvarez-Soucek, l’Espagnol parvient même à passer devant Lucas Paqueta dans la hiérarchie des Hammers, au point de reconsidérer son avenir. Prêté par le PSG, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027, l’ex-joueur de Valence ne devrait pas être retenu par le club parisien.

Et selon The Standard, le joueur de 27 ans plaît de plus en plus à Julen Lopetegui et aurait poussé les dirigeants des Hammers à la réflexion pour lever l’option d’achat associée à son prêt de 20 M€. L’idée de rester à West Ham pourrait faire son chemin, lui qui, d’après nos informations, se sent très bien au club et en Angleterre. Une bonne nouvelle pour toutes les parties, même si les Hammers restent conscients que le salaire de Carlos Soler est évidemment élevé.