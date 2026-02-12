Équipe de France : Didier Deschamps balance ses vérités sur le cas Chevalier

Et si Didier Deschamps bouleversait l’ordre établi ? À l’exception de Mike Maignan, on ne peut pas vraiment dire que les portiers de l’équipe de France coulent des jours heureux avant la Coupe du Monde. Propulsé numéro 2 en sélection au cours des derniers mois, Lucas Chevalier est aujourd’hui remplaçant au PSG dans l’ombre de Matvey Safonov, ce qui pourrait avoir une grande influence sur la hiérarchie des gardiens chez les Bleus. La situation de Brice Samba n’est pas plus enthousiasmante à Rennes, puisque le portier de 31 ans avait été écarté du groupe breton face à Lens le week-end dernier par Habib Beye, limogé depuis.

En ce qui concerne Alphonse Areola, appelé par DD lors des deux derniers Mondiaux (2018 et 2022), difficile de lui prédire un retour en sélection en ce moment. Le portier formé au PSG a été mis sur le banc lors des deux derniers matchs de West Ham par le coach portugais Nuno Espirito Santo. Autant dire que le mystère reste entier autour de l’identité des deux gardiens qui accompagneront Maignan aux États-Unis. D’autant plus que Jean Butez, bluffant avec Côme, et Robin Risser, scotchant avec Lens, ont vu leur candidature gagner en légitimité ces dernières semaines. Appeler le troisième meilleur gardien, ou le meilleur troisième gardien, la nuance est importante et DD le sait.

«Au mois d’octobre, beaucoup disaient que Chevalier allait peut-être prendre la place de Mike Maignan»

En marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations, à laquelle il ne participera toutefois pas (la compétition commencera en septembre), le sélectionneur tricolore a été interrogé sur le cas précis de Lucas Chevalier. Il a reconnu que la situation de son gardien n’était pas évidente, sans toutefois trop s’avancer : «au mois d’octobre, beaucoup disaient que Chevalier allait peut-être prendre la place de Mike Maignan… donc ça va vite dans le foot. D’ici mars il peut se passer beaucoup de choses, a-t-il confié au micro de la chaîne L’Équipe. Les gardiens, comme certains joueurs de champ, peuvent avoir une période où ils sont moins bien, moins jouer, même si le poste de gardien est un poste spécifique.»

«Si Lucas ne joue pas ? Ne me posez pas la question, on verra en temps et en heure, je vous laisse animer les débats, il y aura une réflexion approfondie parce que c’est un poste particulier, évidemment que jouer c’est important, il y a un numéro 1, 2, 3… Jean Butez et Robin Risser ? Je ne vais pas dire que tout le monde a sa chance, ce sont des bons gardiens, on les suit, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas été sélectionnés… Sans entrer dans le détail parce que vous allez interpréter, mais le poste de gardien est très spécifique… l’expérience et le vécu le sont. Mais si je vous dis ça, vous allez vous dire "ça y est il va prendre les mecs qui ne jouent pas", mais ça rentre dans la réflexion. On a encore du temps, il faudra voir, mais évidemment que la situation de Lucas n’est pas la meilleure pour lui, pour nous… mais bon, il est dans son club, c’est Luis Enrique qui décide, ça peut évoluer. Si ça évolue dans le bon sens tant mieux, pour lui et pour nous.» Il lui reste trois mois pour convaincre son auditoire.