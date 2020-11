Borussia Dortmund : la sensation Jude Bellingham les rend déjà tous fous !

La suite après cette publicité

Une étoile filante. Le 15 septembre dernier, la Bundesliga trépignait d'impatience à l'idée de voir à l'oeuvre le jeune et talentueux Jude Bellingham. Grande promesse anglaise, l'élégant milieu de terrain né en 2003 avait été recruté quelques semaines plus tôt par le Borussia Dortmund. Un club qui n'avait pas hésité à miser 25 millions d'euros pour s'attacher les services du phénomène de Birmingham. Et pourtant, la concurrence était féroce sur ce dossier. Manchester United avait tout tenté pour le faire signer, abattant même la carte Sir Alex Ferguson pour lui faire visiter les installations des Red Devils.

Mais le natif de Stourbridge avait déjà la tête et le coeur ailleurs comme il l'a expliqué lors d'un long entretien accordé au Guardian. «Manchester United a une équipe formidable. Mais ma décision n'a rien à voir avec Man United. J'étais si concentré et si heureux de l'intérêt de Dortmund que cela est devenu mon premier choix. Pour moi, c’était le Borussia Dortmund, et c’est tout». Le projet de Dortmund collait à ses attentes. «La façon dont ils intègrent les jeunes joueurs dans l'équipe première est d'un niveau supérieur. Il n'y a pas un club en Europe qui le fasse comme eux. La façon dont les jeunes sont poussés est importante. Ils peuvent revoir vos performances. Il y a une personne qui est là pour chaque joueur, en particulier Otto Addo (ancien joueur du club). Il est génial. Chacun a ce système de soutien pour travailler et avoir sa chance en équipe première».

Bellingham fait bonne impression en Allemagne

Au BVB, Bellingham a pu retrouver son compatriote Jadon Sancho. «Avant mon arrivée, je lui ai en quelque sorte parlé par l'intermédiaire d'autres personnes. Je demandais quelque chose et ils disaient: «Jadon pensait la même chose à propos de ceci ou de cela.» Nous n’avions pas de contact direct ou quoi que ce soit du genre. J'ai joué 44 fois la saison dernière, alors peut-être que ma situation était légèrement différente de celle de Jadon. Mais je suis juste content d'avoir eu l'opportunité de rejoindre Dortmund». Et le footballeur de 17 ans a déjà eu l'occasion de montrer ce dont il était capable puisqu'il a déjà joué 9 rencontres toutes compétitions confondues (5 en Bundesliga, 1 en Coupe d'Allemagne, 1 en Supercoupe d'Allemagne et 2 en Champions League). Dès son premier match, face à Duisburg en Coupe d'Allemagne le 14 septembre, il avait ouvert son compteur but.

Surtout, il a été titulaire à six reprises avec son équipe, donc 4 fois en 5 apparitions en Bundesliga. Ajoutons aussi qu'il est également devenu, à 17 ans et 133 jours, le plus jeune joueur anglais à avoir participé à un match de Ligue des Champions. C'était le 20 octobre dernier face à la Lazio Rome (il a aussi joué ensuite en C1 contre le Zenit le 28 octobre, ndlr). Autre record battu récemment par Jude Bellingham : il est devenu le plus jeune joueur à représenter l'Angleterre chez les U21 en septembre dernier. Autant de distinctions pour le jeune crack, qui a avoué avoir grandi à tous les niveau ces dernières semaines, mais qui doit encore apprendre et progresser. Un avis qu'il partage. «Je dois travailler sur mon jeu globalement, tactiquement et techniquement. Mais aussi mentalement. Je peux encore m'améliorer dans tous les domaines. Mon objectif est d'y parvenir», avait-il confié à Kicker.

La prochaine nouvelle star du BVB

Mais dans l'ensemble, ses premiers pas à Dortmund sont convaincants. Son entraîneur Lucien Favre a déclaré à son sujet récemment : «tout d'abord, une chose m'intéresse avant tout : l'intelligence de jeu. Je ne regarde pas la date de naissance de quelqu'un comme Bellingham. Il a les compétences techniques, il ressent l'espace. C'est pourquoi il m'est facile de travailler avec un tel talent (...) J'aime la façon dont il gère le ballon et comment il peut le défendre. Jude possède de nombreuses options tactiques et une présence incroyable. Il peut jouer en six ou huit, il fait de bonnes passes, cherche à terminer. Différents systèmes sont possibles avec lui. Tout cela est très, très intéressant». On l'a bien compris, l'ancien coach de Nice est totalement sous le charme de ce joueur déjà mature.

Pour autant, l'entraîneur suisse prend aussi son temps avec lui, ne voulant pas ainsi brûler les étapes. C'est ce que nous a expliqué notre confrère allemand de Fussball Transfers, David Hamza. «Ses premières semaines à Dortmund ont été extraordinaires. Il était dans la formation de départ pour les 4 ou 5 premiers matches je pense et il a pris rapidement une position de leader dans l'équipe. C'était très important. Mais après son départ canon, il est un peu ménagé et prend des pauses». En effet, Favre n'hésite pas à le faire souffler. Hormis la rencontre face à l'Arminia Bielefeld (victoire 2-0, 31 octobre), il n'a pas joué de match en intégralité depuis son arrivée en Allemagne. Le BVB chouchoute donc son joyau. Un diamant brut qui est appelé à devenir la prochaine grande vente de Dortmund après Jadon Sancho et Erling Braut Haaland de l'avis de nos confrères allemands. Une nouvelle star est née !