Jérôme Rothen allume encore Neymar

Alors que le Paris Saint-Germain termine très bien sa saison, avec une jolie prestation de son trio Messi-Neymar-Mbappé contre Clermont (6-1), certains acteurs et suiveurs du club parisien n'hésitent pas à critiquer les stars, notamment après la triste élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, face au Real Madrid. C'est le cas de Jérôme Rothen, qui a critiqué le manque d'humilité de Neymar après son triplé ce week-end.

«Mais Neymar… Mais tais-toi. Qu’est-ce que tu nous mets 3 buts et tu viens faire le malin parce que t’as mis un doublé, parce que t’as mis 5 buts en 2 matches… (...) Je suis sûr que les supporters ont envie qu'il parte. Et à force de le dire et de le constater, aujourd'hui à Doha... ils se posent la question de savoir s'il doit rester», a-t-il lâché sur les ondes de RMC. Le message est passé et l'intéressé appréciera...