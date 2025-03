Un joueur passé par la Juventus décède à 32 ans

Ce samedi, le Racing Santander, Grenade et d’autres clubs ont annoncé le décès du footballeur, Nico Hidalgo. Un milieu de terrain espagnol qui s’était notamment engagé à la Juventus, en 2014. Le club cantabrique «s’associe à la douleur de sa famille et de ses amis pour cette perte irréparable, tout en adressant ses plus sincères condoléances et en annonçant qu’il observera une minute de silence en sa mémoire avant le match de LaLiga Hypermotion», a expliqué le Racing Santander dans un communiqué.

Sans avoir joué à la Juventus, il avait été prêté à Grenade, puis à Cadiz, avant d’être transféré au Racing en 2018. Il a disputé 30 matches avec l’équipe verte et blanche et a ensuite rejoint la formation amateur de l’Extremadura UD, où il a raccroché les crampons après avoir été diagnostiqué d’une grave maladie.