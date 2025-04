Ligue des Champions : le PSG affole déjà Arsenal et le Real Madrid

Ce soir, le PSG aura les yeux rivés sur le Santiago-Bernabéu. C’est là-bas que se trouvera son futur adversaire en 1/2 finale de la Ligue des Champions. En effet, les champions de France, qui se sont débarrassés non sans difficultés d’Aston Villa hier, affronteront Arsenal ou le Real Madrid au tour suivant. Dans tous les cas, ce sera une belle affiche. Si Paris tombe face aux Gunners, cela promet d’offrir une sacrée double confrontation, puisqu’il faut rappeler que les Londoniens avaient battu les Franciliens en phase de championnat de la C1 cette saison (2-0). Si les Parisiens héritent du Real Madrid, il y aura là aussi un énorme choc face aux tenants du titre et surtout des retrouvailles bouillantes avec Kylian Mbappé, qui a quitté le club l’été dernier. Bref, tous les scénarios seront intéressants.

Questionné au sujet de son adversaire favori hier soir, Luis Enrique n’a pas souhaité trancher. « Je n’ai pas d’adversaire préféré. Je vais profiter du match, avec une petite bière. Demain, je me préparerai un dîner et regarderai le match Real Madrid-Arsenal en toute tranquillité. Ce sera particulier, quoi qu’il arrive, avec un club anglais ou espagnol.» Même son de cloche pour Achraf Hakimi. «Arsenal ou le Real Madrid ? La vérité on s’en fout, désolé pour les mots mais pour gagner cette compétition il faut battre les meilleurs, les deux équipes méritent d’être là et on verra demain.» Certains n’ont pas attendu le résultat du match de ce soir entre les Merengues et les Gunners pour évoquer une double confrontation à venir face au club de la capitale française.

Après Liverpool et Aston Villa, l’Angleterre attend encore le PSG

En Angleterre, où Arsenal est en bonne position pour se qualifier, on suit de près le PSG. Les déclarations de Luis Enrique ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues. L’Evening Standard écrit à son sujet : «le PSG envoie un nouvel avertissement clair à Arsenal et au Real Madrid concernant la Ligue des Champions avec une déclaration audacieuse. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, est convaincu que son équipe sera capable d’atteindre la finale de la Ligue des Champions, quel que soit le prochain adversaire qu’elle affrontera, affirmant que son équipe est la meilleure du monde. Le PSG devrait affronter Arsenal ou le Real Madrid dans le dernier carré après avoir tenu tête à Aston Villa, en pleine renaissance, lors d’un quart de finale retour palpitant mardi soir.»

De son côté, Football London a écrit : «Les adversaires d’Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions ont été confirmés après un quart de finale dramatique. Arsenal affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions s’il parvient à se qualifier pour la finale face au Real Madrid (…) Mais les 30 dernières minutes se sont avérées tendues pour le PSG, mais ils ont réussi à tenir le coup, malgré la pression tardive de Villa, pour réserver leur place en demi-finale contre Arsenal ou le Real Madrid.» La prestation des Parisiens hier à Birmingham laisse des espoirs en Angleterre, où on a été impressionné par le club de Nasser Al-Khelaïfi au tour précédent face à Liverpool. Le match retour contre les Villans ouvrent d’autres perspectives pour Arsenal.

Une formation parisienne qui n’est pas infaillible

The Athletic a aussi vu une faille. «Le PSG doit garder son sang-froid face au chaos de la Ligue des Champions pour être un véritable prétendant à la qualification. Lors d’une soirée palpitante dans une ambiance surchauffée à Villa Park, l’équipe du Paris Saint-Germain a pris le contrôle de ce quart de finale de la Ligue des Champions avec une nouvelle démonstration du football fluide et élégant qui en a fait de sérieux prétendants à remporter la compétition pour la première fois. Et puis le chaos est arrivé. L’entraîneur de Villa, Unai Emery, a imputé cela au refus de son équipe d’accepter la défaite. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, l’a attribué à un excès de confiance de ses joueurs à l’approche de la mi-temps.»

«Menant 5-1 au total en une demi-heure hier soir, se dirigeant vers les demi-finales, le PSG a été entraîné dans une nouvelle bataille et, selon Luis Enrique, contraint de « souffrir ». La férocité avec laquelle Villa a entamé la seconde période, marquant par John McGinn à la 55e minute et Ezri Konsa à la 57e minute, était remarquable. Si Barcelone, qui menait 4-0 à l’aller, a été brièvement ébranlé par le Borussia Dortmund hier soir, la menace pour le PSG était plus grande et plus soutenue. Pendant dix minutes, après la réduction du score cumulé à 5-4 par Konsa, le PSG était dans les cordes.» L’ambiance était électrique. Mais Paris s’en est sorti cette fois-ci. En Espagne, où on rêve d’une remontada madrilène, la perspective de croiser le PSG fait déjà saliver les médias.

L’Espagne rêve de retrouvailles avec le Real Madrid de Mbappé

Marca en tête. «Le PSG de Luis Enrique disputera les demi-finales de la Ligue des champions 2024-25. Mais cela n’a pas été aussi bien accueilli que beaucoup le pensaient. Ils ont laissé revenir un déficit de 0-2 à Villa Park pour finalement subir une défaite 3-2 pour l’Angleterre. Donnarumma, héros à Anfield il y a quelques semaines, a une nouvelle fois sauvé les Parisiens avec plusieurs arrêts impressionnants. Pendant ce temps, « Lucho » respire… et attend déjà en demi-finale de voir Arteta ou Ancelotti s’affronter dans ce qui sera la cinquième demi-finale du PSG en Ligue des Champions.» La publication espagnole en a aussi profité pour glisser quelques tacles au PSG.

«Le PSG s’installe dans le salon VIP de l’Europe. Depuis qu’ils ont joué la finale de la Ligue des champions en 2020, ils ont atteint les demi-finales à trois autres reprises : en 2021, 2024 et maintenant en 2025. Le Qatar l’a fait. En raison de son argent et de l’absence de titre (qui pourrait arriver cette année), le PSG est déjà un candidat habituel pour remporter la Ligue des Champions. Le plan était le suivant : devenir un classique des phases finales de la Coupe d’Europe, que Mbappé, Messi, Tuchel, Pochettino ou Luis Enrique soient sur le banc ou non. Et l’objectif est atteint. La Ligue des Champions est très étrange et beaucoup de choses se produisent. Avec la victoire 2-0 de Birmingham, personne n’imaginait qu’Aston Villa aurait la victoire en main… et c’est ce qu’ils ont fait. La Ligue des Champions est indéchiffrable. Un message d’espoir pour Madrid.»

Le danger Dembélé

Comme pour Arsenal. L’un d’entre eux affrontera le PSG au tour suivant. Pour Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.com, le Real Madrid peut craindre le pire si jamais il venait à défier Paris. «Le Real Madrid doit déjà éliminer Arsenal. Ce qui ne sera pas facile, bien qu’il soit vrai que, s’il y a une équipe capable de réaliser une remontada comme celle-ci, c’est le Real Madrid. Et puis, je crois que s’ils sont qualifiés, le Paris Saint-Germain sera un rival très dangereux, car Luis Enrique connaît très bien le Real Madrid. Ce serait une confrontation égale. Mais Ousmane Dembélé est en grande forme. Il sera dangereux quoi qu’il arrive.» Le Real Madrid comme Arsenal savent à quoi s’attendre.