Real Madrid : Kylian Mbappé choque déjà le vestiaire madrilène !

Après une saison fatigante sur le plan physique comme mental, Kylian Mbappé profite actuellement d’un repos bien mérité. Le Bondynois avait tout de même été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid avant de filer en vacances, dans un Bernabéu plein à craquer. Une présentation galactique, et des maillots floqués avec son nom et son numéro 9 qui sont bien partis pour faire des records de ventes à Madrid…

La suite après cette publicité

Autant dire que l’impact médiatique de son arrivée a été énorme. Mais surtout, Kylian Mbappé a aussi eu l’occasion de rencontrer certains de ses nouveaux coéquipiers après cette présentation. Le Français a ainsi pu discuter avec le staff, puis avec Lunin, Lucas Vázquez, Alaba, Vallejo, Fran García, Ceballos et Brahim Diaz, joueurs déjà au travail à Madrid, ainsi qu’avec plusieurs jeunes joueurs du Real Madrid Castilla. Et tous ont été choqués. Positivement.

À lire

Real Madrid : le plan d’Endrick pour tout écraser

Une bonne première impression

Effectivement, tout le monde a d’abord été très surpris par son niveau d’espagnol, particulièrement bon, et qu’ils avaient déjà pu voir à l’œuvre pendant la présentation. Il a aussi laissé une très bonne impression auprès des joueurs mentionnés ci-dessus, alors qu’il avait déjà une bonne relation avec d’autres joueurs également en vacances comme lui, à l’image de Vinicius Jr mais aussi du clan français du Real Madrid.

La suite après cette publicité

On le sait, les premières impressions sont très importantes lorsqu’un joueur arrive dans un nouveau club. Surtout dans le contexte madrilène où, du fait du nombre incroyable de stars au mètre carré, les égos de chacun sont à prendre en compte. Mais on le sait aussi, c’est surtout sur son apport sur le terrain que Mbappé sera jugé, tant par ses partenaires que par le staff, les fans et les médias. Rendez-vous le 14 août en Supercoupe d’Europe, face à l’Atalanta, pour ses probables débuts avec le club de ses rêves…