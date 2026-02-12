Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique estime que Nuno Mendes n’est pas parfait

Par Hanif Ben Berkane
Nuno Mendes avec le PSG

L’homme en forme du PSG. Depuis plusieurs mois maintenant, Nuno Mendes marche sur l’eau du côté du PSG. Le latéral gauche portugais enchaîne les performances de très haut niveau et semble quasiment inarrêtable dans tous les secteurs du jeu. Au point de voir son sélectionneur Roberto Martinez le qualifier de joueur parfait. Mais pas pour Luis Enrique comme il l’a expliqué en conférence de presse.

«Si c’est le joueur parfait ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais sûrement que s’il y a un joueur avec autant de qualités différentes sur tous les points, physiques et techniques, Nuno Mendes serait clairement dans cette liste. Mais le joueur parfait, selon moi, n’existe pas», a-t-il lancé.

