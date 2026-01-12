CdF : la liste des clubs qualifiés pour les 1/8es de finale
Les seizièmes de finale de la Coupe de France ont quasiment rendu leur verdict après l’exploit du Paris FC face au PSG (0-1). En attendant le match de demain entre l’Olympique de Marseille (L1) et Bayeux (R1), petit poucet de la compétition, il ne reste plus que des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 pour se disputer le trophée.
Les clubs de l’élite sont majoritaires avec neuf représentants, contre six pour la L2. Qui se rendra au Stade de France le 23 mai prochain ? Le chemin est encore long. À noter que le tirage au sort des huitièmes se fera demain vers 20h sur les antennes de beIN SPORTS.
Clubs qualifiés pour les 1/8es de finale :
Ligue 1 : Paris FC, Lens, Lorient, Toulouse, Strasbourg, Monaco, Nice, Rennes, OL
Ligue 2 : Montpellier, Reims, Laval, Le Mans, Troyes, Amiens
