Ligue 1 : Memphis Depay porte l'OL pour son retour contre Dijon

L'OL lançait son championnat ce soir après avoir vu sa première journée face à Montpellier être remise à plus tard pour cause de Ligue des Champions. Pour ce match comptant pour la 2e journée de Ligue 1, c'est Dijon qui se présentait au Groupama Stadium et ça s'est plutôt bien passé pour les locaux. Memphis Depay a été le grand homme de la soirée, inscrivant un triplé et étant à l'origine du quatrième but de son équipe. Le Néerlandais accède dans le même temps à la place de meilleur buteur du championnat. La rencontre a pourtant démarré péniblement pour les Gones. Privés en début de soirée d'Houssem Aouar, contrôlé positif au Covid-19, ils ont encaissé le premier but de la soirée signé Aurélien Scheidler (0-1, 14e).

La suite après cette publicité

Pas vraiment perturbé par cette ouverture du score, l'OL a repris sa domination, enchaînant les centres et les occasions pour enfin égaliser par un penalty de Depay, obtenu par Cornet (1-1, 39e). Tout est allé très vite ensuite puisque suite à un dribble magnifique et un centre en force, l'ancien de Manchester United contraignait Lautoa à marquer son contre son camp (2-1, 45e). Une minute plus tard, Depay profitait de la passivité adverse pour offrir un break d’écart avant la pause (3-1, 45e+1). Il terminait enfin le travail d'un nouveau penalty tiré sous la barre (4-1, 66e) et récompensait l'outrageante domination de son équipe. Après sa décevante 7e place d'une saison tronquée en Ligue 1, Lyon repart sur une bonne note, alors que le DFCO enchaîne déjà avec une seconde défaite...

Revivez le film de la rencontre sur notre live.