PSG : Laurent Blanc défend aussi Christophe Galtier

En après-match de ce Toulouse-OL, Laurent Blanc a été interrogé au micro de Prime Video sur l’affaire Christophe Galtier. Le technicien du PSG est accusé de racisme dans une affaire qui s’est déroulé lors de son passage à l’OGC Nice la saison dernière. Et comme plusieurs autres coachs ces derniers jours, Laurent Blanc a tenu à défendre son collégue.

«À Paris, rien ne se fait comme ailleurs et je suis bien placé pour le savoir. C’est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe. Mais Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 40 ans. J’ai joué en équipe de France junior avec lui. Sincèrement, quand on me parle d’une personne raciste… je ne pense pas. On utilise beaucoup ce terme, et très vite d’ailleurs. On verra ce qu’il se passe, mais ça reste mon ami.»

