Saint-Etienne fait venir Anthony Modeste en prêt

Saint-Etienne a fait un effort cet hiver pour faire venir un attaquant de référence au sein de son effectif. Après avoir échoué dans les dossiers menant à Mostafa Mohamed puis à Cyle Larin, le club du Forez a finement convaincu Anthony Modeste de le rejoindre dans toutes les dernières heures du mercato. La nouvelle vient de tomber.

«Ce lundi, l’AS Saint-Étienne et le FC Cologne ont conclu un accord pour le prêt sans option d’achat d’Anthony Modeste (32 ans) jusqu’en juin prochain. Après Pape Abou Cissé, officiellement Stéphanois depuis samedi dernier, l'expérimenté attaquant est la deuxième recrue du club depuis le début du mercato», informe à l'instant le communiqué de l'AS Saint-Etienne. A 32 ans, l'attaquant français fait son grand retour en Ligue 1, 8 ans après l'avoir quitté, lui qui était à l'époque à Bordeaux après un prêt à Bastia .

Modeste fait son retour en Ligue 1

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt dans la journée, le joueur est très motivé à l'idée de rejoindre les verts, un club mythique malgré une période un peu plus compliquée en ce moment. Il va aussi pouvoir se relancer, lui qui ne jouait plus beaucoup du côté de Cologne, actuel 14e de Bundesliga. Il n'a disputé que 8 rencontres de championnat pour une titularisation seulement.

Modeste va pouvoir apporter son expérience à un groupe très jeune et ses qualités de tueur dans la surface de réparation. Avec les encore tendres Charles Abi (2 réalisations) et Maxence Rivera (aucun but), l'attaque des Verts ne pèse pas lourd en Ligue 1 (21 buts marqués en 22 matches, 18e attaque du championnat). L'avant-centre fait l'objet d'un prêt sec de six mois entre Saint-Etienne et Cologne, alors que son contrat court jusqu'en 2023 avec le club allemand.