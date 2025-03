Nasser al-Khelaïfi affirme avoir sauvé la Bundesliga et la Ligue 1

Nasser Al-Khelaïfi se retrouve au cœur de la polémique ces derniers jours. Le président du PSG est accusé par plusieurs autres patrons d’écuries de Ligue 1 d’agir de façon tyrannique lors de différentes réunions, afin de privilégier ses propres intérêts. Mais le Qatari ne compte pas rester les bras croisés. Celui qui est également le patron de beIN Sports a tenu à rappeler son implication contre le projet de Super League, notamment soutenu par le Real Madrid. C’est dans une interview accordée à Bild que l’ancien tennisman s’est exprimé. Il est revenu sur l’épisode durant lequel des ultras du Bayern Munich avaient déployé une banderole à son encontre, en décembre dernier, et avait été défendu par Karl-Heinz Rummenigge.

La suite après cette publicité

« Je voudrais tout d’abord remercier mon grand ami Kalle, que j’admire beaucoup pour tout ce qu’il a fait pour le football. Je l’ai appelé après sa déclaration, qui m’a profondément touché. Bien sûr, ce n’est pas agréable d’être la cible de telles attaques de la part des ultras alors que j’essaie toujours d’agir de bonne foi. Je me suis opposé à la Super League avec le Bayern, sans laquelle la Bundesliga et la Ligue 1 se seraient effondrées. J’aimerais aussi penser que dans le football, il n’y a pas de place pour les discours de haine ou les insultes personnelles. Ici au Qatar, le respect est primordial. On ne doit jamais manquer de respect à qui que ce soit. Par exemple, on ne peut pas passer devant son père ou quelqu’un de plus âgé que soi. Si ces personnes veulent entrer dans une maison, ce sont toujours les plus âgées qui passent en premier. C’est notre culture. » Une déclaration qui fera peut-être sourire un certain John Textor…