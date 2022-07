Le Barça annonce un départ imminent de Clément Lenglet

Barré par la concurrence, Clément Lenglet a été poussé vers la sortie par le Barça. Le Français, qui n'entre pas dans les plans de Xavi, a intéressé du beau monde. Mais c'est du côté de Tottenham qu'il devrait continuer sa carrière. Son prêt est imminent selon Jordi Cruyff, interrogé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Le départ de Lenglet est proche. Nous l'officialiserons quand tout sera défini. Notre travail est de donner au coach le plus d'armes possible pour qu'il utilise les armes qu'il juge appropriées». Questionné sur le départ de Samuel Umtiti et le Stade Rennais, le dirigeant culé n'a pas répondu.