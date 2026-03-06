Menu Rechercher
Andrés Iniesta annoncé au Maroc

Par Dahbia Hattabi
Hier soir, la Fédération Royale Marocaine de Football a officialisé le départ de Walid Regragui et l’arrivée de son successeur, Mohamed Ouahbi. Dans la nuit, Sport a révélé que le Maroc a aussi bouclé la venue d’Andrés Iniesta (41 ans) en tant que directeur sportif de l’équipe nationale. Le média catalan, qui a interrogé des sources proches du dossier, a ajouté : « Iniesta contribuera à structurer et à renforcer le projet de performance autour de l’équipe nationale A, tandis que João Sacramento apportera une méthodologie de travail adaptée aux environnements à haute pression, ce qui contribuera à la préparation et à la performance quotidiennes de l’équipe.» De son côté, Marca apporte d’autres informations.

Ainsi, la publication espagnole explique que l’ancienne légende du Barça n’a pas encore trouvé d’accord total avec la FRMF. Pourtant, tous les voyants étaient au vert. Le communiqué de presse annonçant son arrivée a même été préparé. Il était prévu qu’il soit publié ce vendredi. Mais finalement, ce dossier ne serait pas encore bouclé. Tout reste encore possible et les négociations devraient reprendre. Il pourrait être le premier à rejoindre le Maroc, avant Xavi Hernandez qui pourrait prendre les commandes de la sélection après le Mondial 2026 selon Marca. Pour le moment, le siège est occupé. Si en Catalogne on assure qu’Iniesta va rejoindre le Maroc, Marca n’est pas du même avis.

