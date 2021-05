OGC Nice : Alexis Claude-Maurice absent 3 mois

Sorti sur civière le week-end dernier lors du match entre l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg Alsace (0-2, 37e journée de Ligue 1), Alexis Claude-Maurice a été victime d'une fracture du péroné. Un énorme coup dur pour le numéro 10 niçois qui va notamment manquer la phase finale de l'Euro Espoirs avec les Bleuets en juin. Avant la dernière rencontre de la saison à Lyon, le coach des Aiglons Adrian Ursea a apporté des nouvelles du joueur de 22 ans, qui manquera les trois prochains mois de compétition.

La suite après cette publicité

«Il s’est fait opérer avec succès du pied et de la main, où il avait un petit problème aussi depuis quelque temps. Il a su faire le nécessaire pour se remettre en route. Ça me désole ce qui lui est arrivé, comme pour Dante et Jeff (Reine-Adélaïde). Avoir des grosses blessures à l’aube de grandes compétitions comme l'Euro Espoirs, ça fait très très mal. On se pose mille questions. Ça fait partie du métier. Alexis va trouver la force pour passer à autre chose et grandir de cette blessure. Il sera absent environ 3 mois. Dans son malheur, la trêve lui permettra de ne pas manquer un maximum de matchs», a expliqué l'entraîneur de 53 ans dans des propos rapportés par Nice-Matin.