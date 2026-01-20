PSG : la stat’ terrible de Bradley Barcola en C1

Titulaire ce soir face au Sporting Portugal, Bradley Barcola n’a pas trouvé la faille et a dû céder sa place à Gonçalo Ramos à la 71e minute. De quoi nourrir un peu plus une terrible statistique en Ligue des Champions pour l’ancien Lyonnais.

Muet, Barcola n’a pas marqué lors de ses 14 derniers matches dans la compétition. Il faut remonter au 19 février 2025 et le match de barrages contre Brest pour retrouver trace d’un but de l’ailier.