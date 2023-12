Arsenal : la guerre des gardiens met le feu

Hier soir, Arsenal s’est extirpé du piège Luton Town. Pourtant, les Gunners ont connu des difficultés à s’imposer. Mais ils sont parvenus à prendre les trois points grâce à un succès 4 à 3 acquis en fin de rencontre grâce à un but signé Declan Rice. Mais les Londoniens n’ont pas vraiment pu compter sur David Raya. Titularisé dans les cages, le portier espagnol a vécu une soirée cauchemardesque. Il a commis deux erreurs sur deux des trois buts qu’il a encaissés. Ce mercredi, la presse anglaise n’est pas tendre avec lui.

Deux erreurs et des critiques pour Raya

Le London Evening Standard, qui lui a attribué la note de 4, a écrit à son sujet : «une nuit choc pour l’Espagnol. Il a été battu dans les airs par Elijah Adebayo, puis a permis au tir de Ross Barkley de se tortiller trop facilement sous lui.» Il a reçu la même note de la part de Football London, qui ne l’a pas épargné. «Il n’a pas pu faire grand-chose sur le premier but, mais n’a pas été convaincant au moment du deuxième. On pourrait dire qu’il aurait dû être aidé par ses défenseurs, mais il n’y avait aucune excuse pour le troisième où le tir de Barkley l’a transpercé directement.»

Mais les médias ne sont pas les seuls à l’avoir taclé. Les supporters d’Arsenal n’en peuvent plus de l’Espagnol, qui ne s’est pas montré toujours rassurant depuis son arrivée. The Sun a questionné certains fans, qui se demandent pourquoi il a été titularisé. «Ramsdale est toujours meilleur que Raya», a lâché l’un d’entre eux. Un autre a confié : « Ramsdale doit rigoler ce soir… » Un troisième a déclaré : «chaque fois que je regarde Arsenal, j’ai l’impression qu’Aaron Ramsdale devrait jouer.» Ce n’est pas l’avis de Mikel Arteta, qui a installé une forte concurrence à ce poste cette saison.

Arteta doit gérer le cas Ramsdale

L’Espagnol a d’ailleurs été interrogé hier soir après la mauvaise prestation de son gardien. Un journaliste lui a demandé : «on parle beaucoup de la situation des gardiens de but en ce moment. Est-il juste de dire que deux des buts ont été offerts à Luton ?». Mais Arteta a botté en touche. «Je suis tellement content de l’équipe», a-t-il avoué. Puis il a de nouveau été relancé sur le sujet en conférence de presse. « Nous devons mieux défendre les situations en tant qu’équipe. Il y a certaines choses qui mènent aux buts. Et il ne s’agit pas de blâmer qui que ce soit. Nous ne l’avons jamais fait et nous n’allons pas le faire maintenant.»

Mikel Arteta continue de protéger David Raya (15 matches cette saison, 13 buts encaissés, 7 clean sheets), qu’il a déjà défendu à plusieurs reprises depuis le début de saison. Mais les pro-Ramsdale se font de plus en plus nombreux. Titulaire l’an dernier, l’Anglais a joué 8 rencontres cette saison (8 buts encaissés, 3 clean sheets). Mais il ne vit pas très bien la situation, comme l’a expliqué son père qui a détruit Arteta le mois dernier. D’autant que le gardien pourrait être titulaire ailleurs. Il fait partie des joueurs suivis par Newcastle pour compenser la blessure de Nick Pope. Mais il n’est pas certain que les Gunners lui ouvrent la porte. Une cohabitation et un casse-tête compliqués pour Arteta, qui doit gérer cette situation comme d’autres entraîneurs avant lui.