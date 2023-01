Enzo Fernandez part au clash avec Benfica !

La suite après cette publicité

La nouvelle est peut-être passée pour une dernière petite entorse d’un joueur encore sur un nuage suite à sa victoire en Coupe du Monde. Mais en réalité, après avoir été grillé en train de fêter le Nouvel An à Buenos Aires, Enzo Fernandez est en train de se mettre du monde à dos à Benfica. Rentré à Lisbonne le 27 décembre dernier, le milieu de terrain est au cœur de l’actualité depuis le sacre de l’Argentine au Mondial 2022.

Courtisé de toutes parts, l’ancien pensionnaire de River Plate est l’un des plus gros coups annoncés du prochain mercato hivernal. Benfica ne souhaiterait pas le vendre avant la fin de la saison, mais plusieurs formations sont disposées à payer le montant de la clause libératoire du joueur, à savoir 120 M€. TyC Sports est d’ailleurs venu confirmer que Chelsea serait bien parti pour finaliser le deal. Sauf que l’attitude d’Enzo Fernandez ne passe pas. Avant d’évoquer son potentiel avenir londonien, revenons sur cette affaire du Nouvel An.

Un Nouvel An polémique

Record nous apprend que le joueur ne souhaitait pas jouer le match de championnat contre Braga le 30 décembre. Son coach (Roger Schmidt) et son président (Rui Costa) ont dû s’employer, mais l’ont finalement convaincu d’être de la partie. Sauf qu’à Braga, l’Argentin a été fantomatique et son équipe s’est inclinée pour la première fois de la saison, après 28 rencontres sans défaite. Pas de quoi crier au loup sauf qu’après la piètre prestation de ses hommes, Schmidt avait publiquement fait savoir que ses joueurs ne devaient pas quitter le Portugal pour les fêtes de fin d’année.

«Nous sommes une équipe de football professionnelle, les règles sont les mêmes pour tous les joueurs. Il est très important que tous les joueurs se reposent entre les fêtes pour être prêts pour la partie suivante. Il n’y a pas d’exception.» Vous imaginez donc la tête des dirigeants benfiquistes quand ils ont vu les photos de leur joueur en train de fêter la nouvelle année à Buenos Aires. Un retour à reculons, un entraîneur pas respecté : Benfica l’a mauvaise. Mais ce n’est pas tout ! Record annonce que le joueur a séché les deux entraînements de ce lundi.

Chelsea penserait à se retirer

Furieux, les Lisboètes lui ont donné l’ordre de se présenter dès que possible. Un ultimatum qui ne sera pas sans conséquences car Record ajoute que le milieu de terrain sera sanctionné. Financièrement ? Sportivement ? Aucun détail n’a filtré. Pour O Jogo, Enzo Fernandez « force son départ » et les supporters benfiquistas ne veulent plus le voir porter le maillot sacré de leur équipe de coeur. En quelques jours, celui qui était attendu avec impatience à Lisbonne est donc devenu un paria. Et le petit jeu mené par le champion du monde et son entourage pourrait se retourner contre lui. Tout du moins pendant six mois. Car son deal avec Chelsea battrait de l’aile lui aussi.

Annoncés comme les grands favoris pour rafler la mise, les Blues auraient trouvé un accord contractuel avec le champion du monde argentin. Et l’entourage du joueur pousserait désormais pour que Benfica et Chelsea se serrent également la main. Sauf qu’il est reproché au milieu d’avoir négocié son contrat avec les Anglais dans le dos des Aguias. Difficile de le prouver, mais aujourd’hui, tout joue contre Enzo Fernandez. Et ce n’est pas fini. O Jogo précise que Rui Costa continue de repousser les avances londoniennes. Et désormais, Record assure que Chelsea réfléchirait sérieusement à renoncer à finaliser ce dossier cet hiver. Les Blues voient bien les tensions que cela génère avec Benfica et disent qu’il vaudrait peut-être mieux patienter six mois et revenir négocier avec les Aguias qui seront plus ouverts à la discussion une fois la saison terminée.