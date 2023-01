Benfica : un club va poser 130 millions d’euros pour s’offrir Enzo Fernandez

La suite après cette publicité

Pour les joueurs, une participation à une coupe du monde est l’occasion de remporter le graal pour tout footballeur. Pour d’autres, c’est une occasion de se mettre en lumière à la vue du grand public et éventuellement gratter un transfert dans un club plus huppé. Certains chanceux en revanche parviennent à la fois à gagner ce titre suprême et à signer un nouveau gros contrat ailleurs. Ce sera visiblement le cas pour plusieurs Argentins, dont Enzo Fernandez.

Alors qu’il avait démarré la compétition sur le banc de touche, l’ancien joueur de River Plate a profité des minutes accordées par Lionel Scaloni pour s’emparer d’un rôle de titulaire devant la défense. Et il a été impérial. Son titre de meilleur jeune du tournoi n’a logiquement surpris personne, et son entente sur le terrain avec Lionel Messi, qui n’a pas manqué de l’encenser tout au long du Mondial, a aussi beaucoup fait parler en bien.

Plus que la clause !

Depuis la fin du Mondial, les grands clubs sont au coude à coude pour se l’offrir. Si le PSG a notamment été annoncé sur le coup, voilà plusieurs jours que les médias anglais étaient confiants quant à l’avenir de l’Argentin, qui devait, pour eux, s’écrire en Angleterre. Une information confirmée par le média espagnol Relevo, qui indique que Chelsea est à deux doigts de boucler son transfert.

Le média indique que les Blues vont débourser 130 millions d’euros pour le recruter ! Plus que sa clause libératoire de 120 millions d’euros. Un mouvement qui permet aux Londoniens de payer cette somme en plusieurs fois, alors qu’une clause libératoire se paye cash. L’accord avec le joueur est total, pendant qu’il est imminent avec l’écurie portugaise, qui a ouvert la porte à son départ. Chelsea va donc griller Liverpool et Manchester United, entre autres !