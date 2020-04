Le FC Barcelone tente sa chance pour Timo Werner !

Jeudi soir, Skysports lâchait une petite bombe. Timo Werner, l'attaquant international allemand du RB Leipzig, souhaite rejoindre Liverpool, où l'attend son compatriote Jürgen Klopp. Avec lui, Liverpool disposerait d'un nouvel élément offensif fort, capable de jouer à tous les postes de l'attaque et de colmater les différentes absences sans que les Reds perdent en qualité. Mais voilà, le média anglais ajoutait que Liverpool n'était pas encore décidé à lever la clause du joueur.

Werner avait en effet fait ajouter une clause libératoire de 60 M€ dans son contrat lors de sa précédente prolongation, le liant jusqu'en 2023 avec Leipzig. Et cette clause est active jusqu'au 15 juin. Après, il faudra négocier avec les dirigeants allemands sans ce point d'appui. En ne bouclant pas le dossier, Liverpool offre la possibilité à d'autres clubs de s'engouffrer. On sait le Bayern Munich friand de tous les internationaux allemands mais c'est en Espagne que cela a bougé.

Comme rapporté par Mundo Deportivo, le FC Barcelone, par l'intermédiaire d'Eric Abidal et Ramon Planes, les deux hommes qui règnent sur les transferts en Catalogne, a approché le père de Timo Werner. C'était en mars dernier, avant que la planète soit à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus. Il s'agissait de sonder l'entourage du joueur et de voir si un éventuel transfert pouvait avoir lieu, sous certaines conditions économiques et sportives bien sûr. Une chose est certaine, Timo Werner est dans l'orbite du Barça, au cas où le dossier Lautaro Martinez n'aboutissait pas.